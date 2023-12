Plastino: «Inter, contro la Lazio un’occasione ma non la più grande!»

Un punticino divide Inter, in vetta, e Juventus seconda in classifica. Dopo il pareggio dei bianconeri, i nerazzurri avranno la chance di allungare maggiormente sfidando la Lazio. Michele Plastino analizza il valore del match dell’Olimpico.

TEMPO – Quanto vale il risultato di Lazio-Inter, in programma domani alle ore 20.45, a questo punto del campionato di Serie A? Michele Plastino, direttore di Radio Sportiva e ospite nella trasmissione “Microfono Aperto” si pronuncia sull’argomento: «È presto per dire che quella dell’Inter domani, contro la Lazio, sia una grande occasione per la corsa scudetto. Diciamo che non è una grande occasione ma è solo un’occasione. Questo perché ogni passo falso di un’avversaria, ovviamente, è una grande occasione per l’altra. Però è veramente ancora troppo presto per dirlo».