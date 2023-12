Lazio-Inter, Sarri unisce pezzi: Immobile ritrova un compagno dal 1′ – Sky

Alla vigilia di Lazio-Inter Maurizio Sarri inizia a definire le sue scelte di campo. Un infortunato torna a disposizione in difesa. In avanti Immobile ritrova un compagno titolare.

SCELTE – Simone Inzaghi non è il solo ad arrivare a Lazio-Inter con alcune problematiche in rosa. Anche Maurizio Sarri deve fare i conti con alcune assenze, come quella di Alessio Romagnoli. L’allenatore biancoceleste, però, è riuscito a recuperare un pezzo importante e a ricongiungere il puzzle laziale. Secondo quanto riportato da Sky Sport 24, infatti, Patric ha recuperato e tornerà titolare per Lazio-Inter. Con lui in campo dal 1′, al fianco di Ciro Immobile e Mattia Zaccagni ci sarà anche Felipe Anderson, partito dalla panchina nell’ultima sfida in Champions League. Di seguito tutte le scelte di Sarri per il match di campionato di domani.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Patric, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.