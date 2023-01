Pioli: «Supercoppa Italiana, Rebic può recuperare. Due tornano domani»

Il Milan, come più o meno tutte le squadre che affrontano l’Inter, sta recuperando molti degli infortunati giusto in tempo per la Supercoppa Italiana. In conferenza stampa alla vigilia della partita col Lecce, Pioli fa il punto sui giocatori.

DI RIENTRO – Cinque giorni a Milan-Inter, la Supercoppa Italiana di mercoledì in Arabia Saudita (alle 20 ora italiana). Stefano Pioli parla di chi può esserci e chi no: «Il gruppo è forte quando il gruppo è completo, più siamo e più siamo forti. Giocatori come Zlatan Ibrahimovic, Simon Kjaer e Alessandro Florenzi non sono forti solo dal punto di vista tecnico ma anche per la leadership. Sicuramente Divock Origi e Kjaer sono recuperati per la partita di domani, Ante Rebic lo porto perché potrebbe essere recuperato per la Supercoppa Italiana. Gli altri spero a breve, perché c’è bisogno di un gruppo forte e solido: sarà importante recuperare giocatori».

DOPPIO FRONTE – La diciottesima giornata di Serie A si apre stasera con un big match (vedi articolo). Per Pioli non sarà decisivo, lui “preferisce” Milan-Inter: «Il campionato non finirà sicuramente domani, neanche stasera qualsiasi risultato verrà fuori da Napoli-Juventus. Però la Supercoppa Italiana sì che è un obiettivo: è la finale tra chi ha vinto il campionato e chi ha vinto la Coppa Italia. Per il campionato è ancora molto lunga, c’è ancora tanta strada da fare. Non dimentichiamoci come abbiamo vinto lo scudetto l’anno scorso, con tanti punti di ritardo a metà febbraio. Il nostro obiettivo è fare meglio in campionato in termini di punteggio».