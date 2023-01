Skriniar si allontana sempre più dall’Inter, inizia a guardare altre strade – SM

Col passare dei giorni aumentano sensibilmente le possibilità che Skriniar lasci l’Inter in tempi brevi. Sport Mediaset dà il difensore vicino all’addio a fine stagione, a scadenza di contratto.

SE NE VA? – Milan Skriniar sembra sempre più lontano dall’Inter. In Supercoppa Italiana avrà la fascia da capitano, ma stando a Sport Mediaset (in un servizio a firma Marco Barzaghi) finora non è arrivata una risposta all’offerta da sei milioni e mezzo netti a stagione per il rinnovo. La proposta gliel’hanno recapitata Piero Ausilio e Giuseppe Marotta, con l’OK del presidente Steven Zhang. Non servirà nessun altro incontro con Skriniar o il suo entourage, perché la società ha già fatto la sua offerta massima, non aumentabile. Ecco perché lo stesso Marotta (vedi articolo) è stato molto chiaro a riguardo martedì. Si attende solo la risposta di Skriniar, che per ora non arriva e questo fa pensare. Nelle ultime ore il difensore ha fatto capire di aver cominciato a guardare altre strade, sembra l’anticamera di un addio direzione PSG dove gli offrono nove milioni e sostanzioso bonus alla firma. La sensazione è che Skriniar ormai si stia decidendo a non rinnovare il contratto con l’Inter, come noto in scadenza al 30 giugno.