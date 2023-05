Pellegrini: «Inter favorita contro il Milan. Barella come Matthaus»

L’ex Presidente dell’Inter Ernesto Pellegrini è stato premiato dalla FIGC ed è entrato nella “Hall of Fame del Calcio Italiano. Il vecchio volto della storia nerazzurra ha parlato del derby di Champions League.

DERBY – Ernesto Pellegrini ne sa qualcosa di derby di Milano, ne parla così allora: «Barella e Lautaro Martinez avrebbero giocato nella mia Inter. Barella è un piccolo Matthäus, è un centrocampista completo che gioca ogni partita mettendoci cuore e anima. E Lautaro nella mia squadra avrebbe fatto faville: mi piace che si faccia il segno della croce prima di entrare in campo, mi sembra un ragazzo serio. Non sono scaramantico. Siamo favoriti, ma purtroppo molto spesso le squadre favorite non rispettano i pronostici. Del Milan mi piace tantissimo Leao, è un giocatore fenomenale. Contro di noi non ci sarà? Vediamo, non si sa mai. Io stasera non ci sarò, ma al ritorno sarò in tribuna».