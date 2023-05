Brocchi: «Inter, rosa più completa del Milan. Questo può essere…»

Cristian Brocchi ha parlato in vista di Milan-Inter, derby valido per l’andata delle semifinali di Champions League.

MILAN – Queste le parole di Cristian Brocchi, in collegamento con gli studi di Sky Sport 24, in vista di Milan-Inter, partita valida l’andata delle semifinali di Champions League. «Qual è il duello, la sfida che mi aspetto più particolare, anche dal punto di vista della qualità o anche della tenuta psicologica, caratteriale? Ora è normale che nel Milan quando gira Theo e quando gira Leao, il Milan cambia marcia, ma per cambiare marcia lo fa anche perché ha un lavoro difensivo importante. Tonali, Bennacer, Krunic son giocatori che danno un qualcosa di importante a questa squadra e permettono loro poi di mettere in risalto la propria qualità».

INTER – Brocchi sulla squadra nerazzurra. «L’Inter, dal mio punto di vista, ha più individualità, nel senso che ha una rosa un po’ più completa […] L’Inter, secondo me, a livello di rosa, è più completa e, nell’arco del doppio confronto, questo può essere un valore aggiunto. Però alla fine son tutte partite che vanno giocate. Non bisogna pensare alla partita del ritorno. Bisogna giocare la partita di oggi».

PRIMO EURODRRBY – Brocchi ha raccontato sul primo Euroderby. «Io ricordo benissimo che noi non pensavamo alla partita del ritorno. Noi pensavamo a quella partita lì. Noi non abbiamo fatto calcoli. Devi giocare, devi viverla e chi ha fortuna veramente stasera di poter entrare in campo è un qualcosa che si ricorderà per tutta la vita. Io a distanza di anni ve lo posso assicurare».