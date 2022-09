Pellegatti: «Inter e Milan, differenza imbarazzante. Handanovic, Dio mio!»

L’Inter ha perso con il Milan mostrando per larghi tratti di partita un atteggiamento preoccupante. Carlo Pellegatti commenta quanto visto nella prima stracittadina dell’anno, individuando in Handanovic un serio problema. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di Tutti Convocati, sulle frequenze di Radio 24

IMBARAZZANTE – L’Inter con il Milan ha perso mostrando un atteggiamento preoccupante. Secondo Carlo Pellegatti, la differenza tra le due squadre è stata imbarazzante: «Dire che Milan-Inter sia di buon auspicio per Inter-Bayern Monaco sinceramente non sono d’accordo. L’Inter poteva pareggiare con le due grandi parate di Maignan? Sì ed è un dato di fatto. Avrebbe meritato il pareggio? No. L’imbarazzante differenza in tutta la partita ha sorpreso anche me perché non mi aspettavo i nerazzurri così passivi».

PROBLEMA – Pellegatti non è d’accordo con chi dice che l’Inter sia apparsa intimorita. Poi individua il problema Samir Handanovic: «Intimorita non sono d’accordo. L’Inter ha intimorito il Milan nel primo tempo dell’ultimo derby, quello in cui poi il Milan ha vinto 1-2. Ieri però la partita è iniziata e vedi l’Inter che invece di essere sempre aggressiva, dopo un Milan che con il Sassuolo aveva lasciato qualche dubbio, è remissiva. A me interessa che il Milan giochi sempre così, però se tu rubi o rubacchi alla fine poi paghi. L’Inter ha un problema in questo momento ed è Handanovic, in questo momento dal derby dell’anno scorso guarda spesso. Poi il tiro di Giroud Dio mio, era un tiro piuttosto strozzato».