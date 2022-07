Pedullà ritorna su Dybala: «Rimpianto Inter, tra 10 mesi nascerà problema»

Alfredo Pedullà, su Sportitalia mercato, ritorna sul discorso sfumato tra Dybala e l’Inter con il giocatore trasferitosi alla Roma. Il giornalista prospetta un problema nell’attacco nerazzurro

RIMPIANTO − Alfredo Pedullà ritorna sul mancato arrivo di Dybala in nerazzurro: «Avere in organico Lukaku, Lautaro Martinez, Correa e Dzeko che viaggia per i 37, l’operazione Dybala resterà un rimpianto per l’Inter. Guardiamo a 10 mesi, Dzeko avrà 37 anni, Correa niente da dire, Lukaku lo paghi tanto in un anno. La Roma ha fatto un colpo straordinario perché ha preso a zero un giocatore di 29 anni. Lo scorso anno l’Inter dovrà spendere soldi per l’attacco sperando di trattenere Lukaku. Quando spenderai per il belga? 70?».