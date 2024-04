Pedullà freccia: «Inzaghi uomo Inter! Riuscito in una cosa al contrario di altri!»

Dopo aver aggiornato sulle intenzioni dell’Inter sul prossimo mercato, Alfredo Pedullà esprime anche un parere sulla squadra. In particolare il giornalista si sofferma sull’allenatore Simone Inzaghi.

IL MIGLIORE – Alfredo Pedullà intervenuto su Sportitalia dichiara: «Chi è l’uomo scudetto dell’Inter? Senza dubbio Simone Inzaghi per la crescita esponenziale che ha fatto pare al gruppo. Si può andare giustamente sui singoli, ma se penso alla valorizzazione di calciatori che erano arrivati all’Inter con un altro ruolo, per esempio Calhanoglu, che erano stati scaricati dalla Roma come se si trattassero di un riempitivo, per esempio Mkhitaryan. Guardando come sono migliorati tutti i singoli a livello esponenziale per me c’è sono un nome al comando. Inzaghi nei mesi ha fatto quello che altri allenatori, con un organico considerato di valore superiore rispetto all’Inter, non hanno mai fatto. Quindi io penso che la certificazione sia assolutamente un plebiscito e che lui ne esca sempre più forte per il tipo di lavoro tecnico che ha dato all’Inter, rinfrescando, valorizzando il magazzino e rendendolo economicamente ancora più importante».

Inter fuori dall’Europa? Inzaghi non colpevole!

ZERO COLPE – Alfredo Pedullà: «Uscita dalla Champions League dell’Inter? Non voglio fare il difensore di Inzaghi ma prima di lui la squadra nerazzurra agli ottavi neanche ci era arrivata. Credo che l’Atletico Madrid non sia una squadra di scappati di casa e soprattutto se sull’1-0 o sull’1-1 l’Inter sbaglia clamorose occasione davanti alla porta non penso che la colpa sia di Inzaghi. Per questo motivo non ho messo i calciatori davanti alla celebrazione di una stagione. Perché davanti alla porta l’Inter ha sbagliato due gol clamorosi. Qui ci si scandalizza perché i nerazzurri escono agli ottavi contro l’Atletico Madrid però c’è chi è uscito ai giorni di Champions League contro il Maccabi. Io non penso che sia un neo ma un motivo di ulteriore crescita per non ripetere lo stesso errore, che non è di Inzaghi. Nella partita d’andata contro l’Atletico Madrid i gol non li ha sbagliati Inzaghi. Sono stati eventi fortuiti e non responsabilità dell’allenatore».