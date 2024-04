Con la stagione che sta per concludersi si torna a parlare di mercato. Per l’Inter i rumors riguardano l’attacco, dove ha bisogno di intervenire. Ecco quale sarebbe il piano di Marotta e del resto della dirigenza nerazzurra.

INTENZIONI – Continuano ad essere accostati all’Inter numerosi nomi di attaccanti che potrebbero unirsi al gruppo di Simone Inzaghi a partire dalla prossima stagione. Alfredo Pedullà approfondisce il discorso mercato per i nerazzurri nel corso della trasmissione di Sportitalia: «Quando l’Inter prende Zielinski e Taremi ha fatto già il 70 % del lavoro. Per il resto può migliorare prendendo un altro portiere, e con un investimento per un giovane in attacco. Il procuratore del giovane Jonathan David oggi ha pubblicato una storia su Instagram che lasciava intendere la sua presenza a Milano. L’attaccante non ha un contratto lungo col Lille. La scorsa estate piaceva a Napoli, Milan e in Premier League».

Inter, che intenzioni hai per il mecato estivo?

INTENZIONI – Pedullà continua, spiegando le vere intenzioni della dirigenza dell’Inter capitanata da Giuseppe Marotta: «Jonathan David è stato accostato all’Inter come pallino di Piero Ausilio, che verrebbe esaudito in presenza della cessione di Marcus Thuram con una clamorosa plusvalenza. Ma l’Inter non ha assolutamente intenzione di farlo. Sanchez probabilmente andrà viva e la dirigenza nerazzurra farà un altro investimento per un attaccante. Che non è Mario Hermoso dell’Atletico Madrid».