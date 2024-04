Bagatta: «Inzaghi, all’Inter due anni fantastici! A chi accusa dico una cosa»

Qualcuno ancora prova a svalutare l’ottima stagione dell’Inter sottolineando l’eliminazione della Champions League. Guido Bagatta prova a far crollare le accuse.

VINCERE NON È TUTTO – Guido Bagatta, ospite nel salotto della trasmissione sportiva di Sportialia, difende l’Inter e Simone Inzaghi sull’argomento Europa: «Ovviamente meglio non perdere una partita contro l‘Atletico Madrid, ma non è quella la partita che fa accusare un allenatore. In più bisogna pensare a quello che ha fatto lo scorso anno in Champions League. Quest’anno l’Inter ha vinto il campionato, con una distanza quasi ‘napoletana’ in riferimento a quanto accaduto la scorsa stagione. Direi che tirando una riga quelli di Inzaghi all’Inter sono stati due anni fantastici. Anche perché io lo dico anche parlando di altri sport: non si può sempre vincere. Il problema degli italiani, a differenza degli anglosassoni, è che noi valutiamo solo la vittoria. Nel calcio inglese è un trionfo anche arrivare in una posizione, arrivare in finale o vincere la Supercoppa. Tutti vogliono vincere, ma vince uno solo. Nella nostra mentalità latina è così, però ogni tanto bisogna essere revisionata». Anche il collega Alfredo Pedullà la pensa allo stesso modo.

ERRORI NORMALI – Ancora restando sull’argomento Champions League, Guido Bagatta giustifica gli errori dell’Inter dal dischetto: «Rigori sbagliati in Atletico Madrid-Inter? Bisogna capire che ci sono i portieri. Dovresti avere dieci Calhanoglu che tirano i rigori in maniera incredibile. Credo che quel rigore lì Lautaro Martinez nella sua vita mai lo aveva tirato e mai più lo tirerà. Ricordo anche Beckham che al momento del rigore mette tutto il peso indietro, cosa che ti insegnano la prima volta sul campetto. Purtroppo l’argentino è capitato nel momento sbagliato. Lui è il migliore della storia dell’Inter negli ultimi due anni, cardine di questa squadra, e dimostra che tutti possono sbagliare».