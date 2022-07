Pedullà: «Di Bremer non parliamo più! Per fortuna finite altre traiettorie»

Pedullà da tempo porta avanti la questione Bremer all’Inter e sembra quasi stufo di sentir parlare di altre squadre alternative ai nerazzurri. Da Sportitalia il giornalista ha dato per certo l’arrivo del difensore del Torino.

UNA SOLA PISTA – Alfredo Pedullà ribadisce l’Inter come unica destinazione: «Non parliamo più di Gleison Bremer, finché non vedremo un comunicato ufficiale. Adesso, per fortuna, sono finite le traiettorie che lo volevano al Milan, al Napoli o alla Juventus. Certo, dobbiamo aspettare che finisca la trattativa ma da dicembre quel binario ha avuto. Bremer ha scelto quel binario, non lo ha mollato. Poi il Torino ha due profili di difensori all’estero che sta valutando».