Skriniar-PSG svolta? Blitz a Milano del braccio destro di Campos − Sky

Si accende la pista Skriniar al PSG. Oggi è avvenuto un incontro a Milano tra Antero, braccio destro del DS parigino Campos, e l’Inter. Contatti anche con un altro club di Serie A

BLITZ − Per Milan Skriniar al PSG in arrivo una svolta? Probabile. Secondo Gianluca Di Marzio a Sky Sport l’Originale, oggi a Milano è arrivato Henrique Antero, socio e braccio destro di Luis Campos al PSG. I due stanno ricostruendo la dirigenza parigina. Antero ha incontrato l’Inter ma anche il Sassuolo per Gianluca Scamacca. Occhio che la situazione potrebbe accendersi nel giro delle prossime ore.