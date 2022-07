Zaniolo-Juventus, chiusura in arrivo. Ma cala il ‘guadagno indiretto’ per l’Inter – SI

L’Inter deve seguire la vicenda Zaniolo perché riceverebbe il 15% della cifra in caso di cessione. Pedullà, in apertura di Sportitalia Mercato, fa sapere come con la Juventus si possa chiudere entro una settimana ma con la Roma che ha abbassato le pretese.

ACCORDO VICINO – Alfredo Pedullà annuncia: «Giornata proficua per il trasferimento di Nicolò Zaniolo alla Juventus. C’è stato un contatto fra la Roma e l’agente, ha dato la disponibilità a chiudere tra quaranta e quarantacinque milioni. È stato proposto nuovamente Arthur, ma non ci sono margini. Si può chiudere già entro la prossima settimana. Funzionerebbe così: prestito molto oneroso, da dieci-dodici milioni, e un obbligo di riscatto condizionato in più rate che la Roma accetterebbe scendendo sotto cinquanta milioni». In questo caso per l’Inter la cifra che entrerebbe dall’affare Zaniolo sarebbe fra sei e sette milioni.