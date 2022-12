Paventi: «Inter, tutti aspettano Lukaku. Ma ci sono anche altre risorse!»

Paventi fa il punto della situazione in casa Inter. In collegamento da Appiano Gentile, l’inviato di Sky Sport 24 parla delle aspettative su Lukaku ma anche di altri due nerazzurri. Di seguito le dichiarazioni del giornalista nel corso del suo intervento.

RISORSE – Andrea Paventi dice la sua sulla situazione di Romelu Lukaku (vedi articolo) e di altri due giocatori dell’Inter. In collegamento da Appiano Gentile, il giornalista afferma: «Robin Gosens non è stato convocato per il Mondiale dalla Germania e con l’Inter ha solo quattro presenze da titolare. Però lui può essere una risorsa in più e tanti ne hanno parlato nel ritiro di Malta. Aspettiamo di vedere quali spazi potrà avere. Anche Joaquin Correa potrebbe essere un’arma in più. Servono le sue risposte davanti e nel Mondiale non le ha date. Anche nel finale con l’Inter non è stato benissimo. Ma lì davanti tutti aspettano Lukaku. Simone Inzgahi per primo, anche i tifosi e lui stesso. Aveva tanta voglia di dimostrare qualcosa di importante con questa maglia e si è fermato per tre mesi. È tornato, poi si è rifermato, è andato ai Mondiali e ha giocato poco. Per lui il 2023 doveva essere l’anno della rinascita e la sfida contro il Napoli diventa uno stimolo per tutti. Per questi giocatori ma anche per tutta la squadra». Questo il pensiero di Paventi, intervenuto nel corso della trasmissione di Sky Sport 24, sul ritorno in campo dell’Inter e di Lukaku.