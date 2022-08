Palmeri: «Inter, inizio contro il Bayern Monaco non la notizia peggiore»

È arrivata questa mattina la comunicazione del calendario della prossima Champions League, con l’Inter che esordirà in Europa contro il Bayern Monaco a San Siro (vedi articolo). Il giornalista Tancredi Palmeri ha commentato l’accaduto.

NOTIZIA PEGGIORE – La stagione per l’Inter inizia a entrare nel vivo. Specialmente dopo la comunicazione del calendario della fase a gironi della Champions League. I nerazzurri avranno un esordio tutt’altro che facile. Ma, secondo Tancredi Palmeri, la notizia peggiore è un’altra: “La notizia peggiore per l’Inter non è che inizi con Inter-Bayern Monaco, ma che le capiti subito dopo il derby“