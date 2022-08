Acerbi o Chalobah, Inter chiamata ad una scelta: fissato il deadline − SM

L’Inter dovrà scegliere nelle prossime ore il nuovo centrale. Due i nomi rimasti: Acerbi e Chalobah. Più facile la pista che porta al giocatore della Lazio. Qualche difficoltà in più per l’inglese

DECISIONE − Francesco Acerbi o Trevoh Chalobah: l’Inter dovrà decidere. La fumata bianca arriverà al massimo per lunedì. Simone Inzaghi ha bisogno di un quarto centrale difensivo che possa prendere le veci del vice Stefan de Vrij. La pista più facile è proprio quella legata al giocatore della Lazio, ormai un esubero nella rosa di Maurizio Sarri. Come riporta Daniele Miceli di Sport Mediaset, il giocatore può arrivare a condizioni molto favorevoli, ossia in prestito gratuito con diritto di riscatto.