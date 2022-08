Xavi sicuro: «Champions League? Il girone più difficile degli ultimi 20 anni»

In Champions League, il Barcellona di Xavi ha pescato Inter, Bayern Monaco e Viktoria Plzen. Il tecnico catalano lo ritiene complicatissimo ma nutre una certa fiducia. Le sue parole in conferenza stampa alla vigilia della gara col Valladolid

GIRONE DIFFICILE − Xavi ritiene complicatissimo il girone C di Champions League insieme a Bayern Monaco, Inter e Viktoria Plzen. L’allenatore del Barcellona non nasconde però il suo ottimismo: «Cercheremo di battere qualsiasi rivale. È sicuramente il girone più difficile degli ultimi 20 anni. Abbiamo lavorato bene sul mercato e c’è speranza per andare avanti. L’obiettivo è quello di passare il turno. Ci crediamo, vogliamo andare agli ottavi di finale».