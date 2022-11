Palmeri: «Inter, a Bergamo Inzaghi non cambia equilibri. Due giocatori…»

Palmeri, alla vigilia di Atalanta-Inter, lancia gli ultimi aggiornamenti sulla probabile formazione scelta da Inzaghi. Nel corso della trasmissione “Calcio Weekend Live”, l’inviato di Sportitalia commenta le sensazioni prima del sesto scontro diretto in Serie A dei nerazzurri.

MOSSA LETALE – Tancredi Palmeri racconta quali potrebbero essere le scelte di Simone Inzaghi per Atalanta-Inter. Alla vigilia del sesto scontro diretto dei nerazzurri, il giornalista interviene nel corso di “Calcio Weekend Live”: «Confermata la formazione dell’Inter vista contro il Bologna, per giocarsi la partita con i migliori possibili a disposizione. I due che nutrivano una speranza erano Stefan De Vrij e Marcelo Brozovic. Però Inzaghi decide di andare con Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni in difesa. E, visto che nella scorsa partita il centrocampo si è disimpegnato così bene, l’allenatore dell’Inter decide di non toccare la cabina nevralgica del gioco. Preferendo lasciare i meccanismi così come stanno, senza inserire Brozovic, che non avrebbe neanche i 90 minuti nelle gambe. Hakan Calhanoglu (vedi focus) e Henrikh Mkhitaryan sono stati una mossa letale contro Bologna e hanno la fiducia di Inzgahi. Dall’altra parte, l’Atalanta sarà iper-motivata. Sia per le due sconfitte consecutive sia per Gian Piero Gasperini messo sotto pressione. Quest’ultimo ha acceso la vigilia con le sue dichiarazioni». Secondo quanto riportato da Palmeri, in collegamento da Milano per Sportitalia, saranno queste le probabili mosse dell’Inter.