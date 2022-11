Thiago Motta: «KO con l’Inter servito, abbiamo capito le cose sbagliate»

Thiago Motta ritiene la partita persa contro l’Inter un insegnamento per le gare successive. Oggi col Sassuolo la testimonianza. L’ex nerazzurro fa i complimenti ai suoi giocatori

SCONFITTA SERVITA − Le parole di Thiago Motta a Dazn dopo la vittoria contro il Sassuolo: «Servita sconfitta 6-1? Ogni partita ti da qualcosa, contro l’Inter sappiamo perfettamente che certe cose non le possiamo sbagliare. Non possiamo perdere concentrazione, i ragazzi sono stati bravi a capirlo subito. Testa immediatamente al Sassuolo, contro cui abbiamo giocato una bella partita. Non era facile dopo una sconfitta come quella di San Siro».