VIDEO – Napoli-Udinese 3-2, Serie A: gol e highlights della partita

Napoli-Udinese, anticipo della quindicesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 3-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Diego Armando Maradona.



ALLA SOSTA IN FUGA – Napoli-Udinese 3-2 nell’anticipo della quindicesima giornata di Serie A. Il Napoli chiude il 2022 con l’undicesima vittoria consecutiva in campionato. Dell’Udinese la prima occasione, un cross basso da destra sul quale Gerard Deulofeu tocca di tacco e Alex Meret si oppone. Al quarto d’ora gli azzurri passano: cross da sinistra di Eljif Elmas, sostituto di Khvicha Kvaratskhelia, e colpo di testa vincente di Victor Osimhen. È il suo nono gol in questa Serie A, e ha saltato oltre un mese per infortunio. Il raddoppio è splendido: destro dal limite di Piotr Zielinski imparabile, gol dell’ex al 31′. In contropiede il Napoli chiude i conti, al 58′ lanciato Elmas che salta Jaka Bijol e fulmina Marco Silvestri sul suo palo. Poco dopo il portiere dell’Udinese nega al macedone la doppietta e il 4-0, idem su Osimhen. Sembra fatta per il Napoli, ma all’improvviso i friulani tornano in partita: al 79′ sponda di Isaac Success e conclusione di sinistro di Ilija Nestorovski. Sembra il gol della bandiera, invece avvia un tentativo di rimonta che all’82’ porta al 3-2: errore di Kim Min-jae e Lazar Samardzic da poco più di venti metri trova il sinistro per accorciare. Ma nel finale non succede più nulla: azzurri a +11 in attesa delle altre.

Video con gli highlights di Napoli-Udinese dal canale ufficiale YouTube del Napoli.