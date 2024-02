Palladino: «Valentin Carboni? Lo amo! Ha un grande futuro»

Valentin Carboni è in prestito dall’Inter al Monza e oggi ha aiutato i brianzoli a battere 4-2 il Milan. Il suo allenatore Palladino lo elogia al massimo nell’intervista a Sunday Night Square su DAZN.

IL MIGLIORE – Dopo il trionfo in Monza-Milan 4-2, Raffaele Palladino celebra Valentin Carboni in prestito dall’Inter: «Io non so questo ragazzo dove possa arrivare, però credo che possa arrivare molto in alto. Ha grande talento, grandi qualità tecniche, fisiche e soprattutto mentali. Lui si vuole migliorare sempre ogni giorno, ha un grande futuro davanti se continua a lavorare con questa mentalità. Oggi era il primo a difendere, il primo ad attaccare e sacrificarsi. Io stravedo per lui, lo amo: mi piace tantissimo, ha fatto un grande percorso di crescita. Mi ha seguito e ora si vedono i frutti».

LA FESTA – Oltre al discorso su Carboni, Palladino racconta la reazione avuta da Adriano Galliani per il 4-2 del Monza al Milan: «Era felice ed emozionato, nello spogliatoio abbiamo fatto grande festa. È stato molto emozionante, ci siamo bagnati tutti e ora sono con la tuta. Al di là di quello che si è detto queste settimane è vero che la gente è pessimista, ma va dato valore a quello che stiamo facendo da un anno e mezzo. Dall’anno scorso, da neopromossi, in un anno e mezzo abbiamo battuto Inter, Juventus, Napoli e Milan: non è da tutti fare una cosa del genere. A me e a Galliani farebbe piacere dare valori a questi ragazzi, che stanno facendo qualcosa di sorprendente».