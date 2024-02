Del Piero: «Juventus doveva arrivare ora vicina all’Inter. Un motivo»

Alessandro Del Piero spiega su Sky Sport cosa sta succedendo in casa Juventus nelle ultime settimane. La corsa all’Inter sembra conclusa.

SPIEGAZIONI – Del Piero cerca di leggere la situazione in casa Juventus: «Ci sono attenuanti per Allegri e i giocatori. I casi Pogba e Fagioli non hanno aiutato, sia in campo che fuori. La squadra ad oggi ha molti ragazzi che per la prima volta affrontano determinate partite come Inter–Juventus. I bianconeri devono comunque sfruttare l’occasione di non avere le coppe. Dovevano arrivare a ridosso dell’Inter e in uno stato diverso mentale. Ora la squadra di Inzaghi ha la Champions League, ma la distanza è ampia. Una volta che pareggi con l’Empoli e perdi a Milano ti viene da pensare che è finita. Io pensavo che l’Inter fosse la più forte e così sta dimostrando».