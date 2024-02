Padovan: «Inter europea, ancora tanto da superare. Ma la migliore»

Padovan invita alla prudenza sull’Inter in Champions League, visto che siamo solo a metà degli ottavi di finale. Dopo aver messo in discesa la Serie A c’è un cammino europeo da onorare: le dichiarazioni del giornalista a Radio Radio – Lo Sport.

PERCORSO LUNGO – Giancarlo Padovan attende prima di esprimersi sulle possibilità dell’Inter di andare molto avanti in Champions League: «Dipende da come andranno i sorteggi, perché sono molto importanti. L’anno scorso l’Inter ha avuto un percorso molto agevolato e ha beneficiato anche di qualche errore, del Napoli prima ancora che del Milan. Il Napoli era clamorosamente superiore al Milan ed era la squadra più forte d’Italia di gran lunga, eppure non è arrivata in finale. Dove invece c’è arrivata l’Inter. Quest’anno bisogna vedere intanto i sorteggi, poi se questo stato di forma rimane. Anch’io quando vidi le semifinali del Manchester City dissi che ne avrebbero dati otto all’Inter, poi in finale erano un pochino scarichi. Sull’Inter europea sono prudente: tutti si riempiono la bocca sulla squadra più forte d’Europa, ma per me non è vero. Siamo ancora al 29 febbraio, c’è ancora marzo e aprile e ci sono ancora tante insidie da superare. Vediamo, ma certo delle tre italiane è quella che ha il vento in poppa».