Brambati rosica: «Inzaghi un anno fa somaro e ora il più forte?». Poi dà ragione a Percassi

L’Inter vince e stravince, ma c’è ancora qualcuno che ha il coraggio di trovare scuse imbarazzanti ridimensionando l’enorme lavoro di Inzaghi. Brambati, intervenuto a TMW Radio, prova ancora a togliere meriti all’allenatore nerazzurro, dando perfino ragione a Percassi che dopo la sconfitta per 4-0 si è lamentato di un arbitraggio che rischiava di penalizzare l’Inter se non fosse intervenuto il VAR

TOGLIERE MERITI – L’Inter ha conquistato l’undicesima vittoria consecutiva in questo 2024, strapazzando l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Eppure Massimo Brambati trova il modo di mettere in discussione un trionfo schiacciante: «Qualche difficoltà l’Atalanta l’ha creata all’Inter, non credo che Percassi sia andato a dire quelle cose perché le ha sognate. La partita è stata anche vittima di qualche episodio, non ultimo il gol annullato all’Atalanta che può spostare qualcosa. Poi l’Inter è fortissima, ha dimostrato già da tempo di essere la più forte e la più completa però io non vorrei dimenticare che l’Inter era già forte due anni fa e anche l’anno scorso. Qui stiamo facendo, giustamente perché sta dominando in Italia e in Champions League è agli ottavi, un trionfo di una squadra che secondo me era già forte due anni fa e non è riuscita a vincere lo scudetto già negli anni passati. Io la vedo così. I Calhanoglu, i de Vrij, i Lautaro Martinez e i Barella c’erano già, Mkhitaryan pure».

SENZA VERGOGNA – Brambati, piuttosto che riconoscere gli enormi meriti di Simone Inzaghi, pensa bene di ritornare a un anno fa: «Forse l’Inter era anche più completa l’anno scorso perché davanti, al netto della sorpresa Thuram, c’erano Lukaku, Dzeko e Lautaro. E ricordiamo anche che fino all’anno scorso in questo periodo c’era l’Inzaghi Out, non me lo sono inventato io. Mi dicevate che Marotta voleva mandarlo via. Nel calcio trovo ci siano molte bandierine. Fino all’anno scorso era un somaro e ora è il più forte al mondo? Ci sarà una via di mezzo. Secondo me Inzaghi è cresciuto tanto ma ha sempre avuto a disposizione delle Inter fortissime. E ricordiamo che Conte ha lasciato un’Inter fortissima e sulla panchina si è seduto Inzaghi da Campione d’Italia. Ha perso pezzi? Ma ne ha recuperati altri, credo che Ausilio e Marotta abbiano sempre messo a sua disposizione squadre fortissime».