Origi e il derby: «Desideroso di sfidare l’Inter!». Poi un messaggio a Lukaku

Origi è un nuovo giocatore del Milan e oggi si è presentato ai suoi nuovi tifosi in conferenza stampa. L’attaccante belga, proprio come Lukaku, manda un messaggio al connazionale atterrato di nuovo all’Inter, con un pensiero anche per il suo primo derby di Milano

SFIDA SPECIALE – Divock Origi si presenta in conferenza stampa con un pensiero immediato al derby con l’Inter, in programma il 3 settembre: «Ho seguito tutto il percorso della Serie A, tutti i gol importanti di Giroud, i gol contro l’Inter per esempio. Sono gesti che fanno parte della continuità di un progetto. Come si fa a fare tanti gol nei derby? È difficile dire che ci sia un segreto o una ricetta se non quella di essere sempre pronto, prepararsi sempre bene, affrontare ogni partita come una sfida, ancora di più se sono partite speciali. Io amo molto le sfide speciali e sono desideroso di affrontare il primo derby con l’Inter perché so che è una partita speciale anche per voi, ma come affronterò tutte le altre».

MESSAGGIO – Origi manda un messaggio al connazionale Romelu Lukaku che giocherà di nuovo con la maglia dell’Inter: «Messaggio a Lukaku? Lui è un grande giocatore, un grande plus per la Serie A averlo e per me è bello poter essere in una Serie A dove ci sono giocatori di così tanta qualità. Quindi sarà bello giocare con e contro di lui».