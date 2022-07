Pardo: «Dybala, qualcosa non ha funzionato. Offerte più basse»

Pierluigi Pardo, giornalista e telecronista di DAZN, ha parlato a Radio 24 della situazione legata a Paulo Dybala e alle offerte che ha ricevuto dall’Inter (e non solo).

OFFERTE BASSE – Tiene banco la situazione legata al futuro di Paulo Dybala e alla possibilità che finisca all’Inter. Il giornalista e telecronista Pierluigi Pardo ha commentato così il momento attuale delle trattative tra i nerazzurri e l’argentino: «Le offerte che ha ricevuto sono tutte inferiori a quelle che la Juventus gli faceva in autunno. Qualcosa non ha funzionato nel modo in cui pensava e questo è un discorso che fa capire come le cose stiano cambiando nel mercato».