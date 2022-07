Inter, il lavoro del pomeriggio. C’è entusiasmo, due con grande voglia – Sky

L’Inter è al secondo giorno di ritiro. In attesa dell’arrivo di Lukaku, Lautaro Martinez e Correa, in programma nella giornata di domani (vedi articolo), Inzaghi lavora con tanti giovani e qualche volto nuovo come Asllani e Bellanova. Il programma dei nerazzurri

TANTE STORIE – L’Inter è al secondo giorno di ritiro ad Appiano Gentile. Entro metà della prossima settimana Simone Inzaghi avrà la rosa al gran completo mentre domani ritroverà Lautaro Martinez, Joaquin Correa e soprattutto Romelu Lukaku. Intanto Andrea Paventi, intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24, fa il punto sul programma dei nerazzurri: «La mattina il lavoro dell’Inter è orientato maggiormente ai test atletici, pomeriggio lavoro con il pallone. Ovviamente è passato tanto tempo e i giocatori devono rimettersi in moto. Ci sono tanti giovani della Primavera aggregati mentre la maggior parte della rosa è attesa nei prossimi giorni. Da qui a metà settimana prossima andrà a ricomporsi il gruppo e poi il ritiro entra nel vivo con impegni più consistenti. Però è chiaro che è l’inizio e c’è entusiasmo, voglia anche da parte dei nuovi, come Asllani e Bellanova che vogliono mettersi in mostra. I portieri che iniziano a conoscersi: ci sono tante storie all’interno di un ritiro».