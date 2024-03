Non solo Saelemaekers: il Bologna ne rilancia un altro prima dell’Inter – CdS

In settimana si era acceso un allarme in casa Bologna per le condizioni di Saelemaekers, ora rientrato. E a sette giorni dall’Inter il Corriere dello Sport fa notare come ci sia anche un altro rientro.

DOPPIO BOOST – Il Bologna potrà regolarmente contare su Alexis Saelemaekers domani alle 18 nello scontro diretto Champions League a Bergamo contro l’Atalanta. Il belga mercoledì aveva accusato una distorsione alla caviglia, già smaltita però giovedì. Nessun dubbio quindi sul suo utilizzo contro l’Inter sabato prossimo. Dove ci sarà anche Jesper Karlsson. Quest’ultimo, che aveva iniziato la stagione titolare davanti a Saelemaekers, non ha giocato per quattro mesi per infortunio ma è rientrato otto giorni fa col Verona.

Fonte: Corriere dello Sport – Matteo Fogacci