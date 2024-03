Lautaro Martinez male sui rigori: l’Inter fa una scelta dopo Calhanoglu – CdS

Lautaro Martinez è il secondo rigorista dell’Inter dopo Calhanoglu, nonostante uno score dal dischetto molto negativo. Il Corriere dello Sport indica come gestirà Inzaghi questo problema.

L’UNICA PECCA – Nell’Inter che vola c’è un dato che non è certo perfetto: lo score dal dischetto di Lautaro Martinez. Da quando è in Italia ne ha sbagliati nove su ventitré, di cui otto in partita e uno nella serie finale contro la Lazio in Coppa Italia nel 2018-2019. L’ultimo, parato mercoledì da Marco Carnesecchi dell’Atalanta, ha riacceso le discussioni sulla necessità di tenerlo come secondo rigorista. Simone Inzaghi, dopo il primo rigore stagionale contro la Fiorentina a inizio settembre, aveva precisato come la priorità ce l’aveva Hakan Calhanoglu. Che ora è infortunato e non ci sarà nemmeno lunedì in Inter-Genoa. Il Corriere dello Sport ha una certezza: senza il turco, dovesse esserci un altro rigore, sarà di nuovo Lautaro Martinez a presentarsi dal dischetto. Senza cambi di gerarchia.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia