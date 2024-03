Inter, in Serie A non è certo finita: si cerca un altro record! – CdS

L’Inter ha fatto il vuoto in Serie A, con dodici punti di vantaggio sulla Juventus seconda in classifica. Ma non è certo finita la corsa in campionato, anche perché il Corriere dello Sport indica un altro record da superare.

CORSA CONTRO… SE STESSI – L’Inter punta a fare meglio di un altro record. Con 69 punti su 78 disponibili ha spazzato via le avversarie: +12 sulla Juventus, +13 con una partita in più sul Milan ieri vittorioso fra le polemiche con la Lazio. Lunedì ritrova il Genoa, ultima squadra che ha negato la vittoria alla capolista con l’1-1 del Ferraris il 29 dicembre. Ma l’Inter nel frattempo ha fatto il vuoto, passando dal -1 (con una gara da recuperare) a fine ventunesima giornata al +12 attuale. Con in mezzo undici vittorie consecutive fra Serie A, Champions League e Supercoppa Italiana. Si può ancora migliorare. Come? Intanto vincendo lunedì arriverebbe quota 72, gli stessi punti dell’anno scorso ma a fine stagione. Poi c’è un record proprio dell’Inter, quella della Serie A 2006-2007: il +22 finale sulla seconda, in quel caso la Roma. Per farlo bisognerà anche dare uno sguardo a Napoli-Juventus, domani alle ore 20.45.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia