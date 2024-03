Calhanoglu in attesa, gli altri rivedono il campo. Sorride l’Inter

Inzaghi rivede Frattesi a centrocampo, ma continua a restare assente Calhanoglu. Il centrocampista turco resta ai box in vista della gara di lunedì, Inter-Genoa.

STOP – Hakan Calhanoglu sarà costretto ancora una volta a dare fortfait. Il centrocampista turco non prenderà parte alla gara di lunedì sera tra Inter e Genoa, in quel di San Siro. In vista della partita contro il Grifone, Simone Inzaghi sorride all’infermeria che si sta iniziando a svuotare: il primo recupero è quello di Davide Frattesi. L’ex Sassuolo, dopo lo stop contro l’Atalanta, ha iniziato già a recuperare e vede la convocazione vicina. Chi invece non ci sarà al 100% sarà proprio Calhanoglu che continua il lungo stop rimediato a metà mese. A oggi nessuno vuole rischiare il recupero anticipato del turco, anche perché la stagione è ancora lunga e – nonostante i punti di vantaggio siano ampi – non c’è mai la sicurezza.

I RIENTRI – L’obiettivo dello staff medico dell’Inter è quello di aspettare i giusti tempi fisici per tornare a lavorare a pieno carico. Calhanoglu sta rispettando ad Appiano Gentile un serrato protocollo per recuperare in sicurezza. Si spera di rivederlo in panchina contro il Bologna, nel match della prossima settimana per poi averlo nel pieno della forma nella gara contro l’Atletico Madrid in Champions League. Nonostante l’assenza del turco, Inzaghi sorride comunque perché ha recuperato in vista di lunedì anche Marcus Thuram e Francesco Acerbi che hanno iniziato ad allenarsi anche in gruppo. E, a differenza di Calhanoglu, dopodomani dovrebbero tornare in distinta.