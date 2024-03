Lazio-Milan come l’Inter all’Olimpico nel 2021. Ma Di Bello peggio

Lazio-Milan continua a far discutere per la serie di errori dell’arbitro Di Bello, tutti a senso unico. E c’è un precedente proprio all’Olimpico con l’Inter che ora torna di attualità.

QUELLA VOLTA CHE… – Al 56′ di Lazio-Milan viene espulso Luca Pellegrini, doppio giallo per aver trattenuto in maniera ingenua Christian Pulisic oltre la linea del fallo laterale. Questo perché il laterale biancoceleste voleva proteggere palla con un suo compagno, Valentin Castellanos, a terra dopo una manata fortuita di Ismael Bennacer. Episodio ignorato – come tanti – dal disastroso arbitro Marco Di Bello, che ne ha poi espulsi altri due della Lazio nel finale dopo il gol vittoria del Milan. L’episodio ricorda molto uno avvenuto proprio all’Olimpico, il 16 ottobre 2021, contro l’Inter. Lì, all’81’, resta a terra Federico Dimarco, i biancocelesti giocano e Felipe Anderson fa gol. Tante proteste in campo e nel post partita, ma lì la realtà dei fatti era una: non c’era urgenza di fermare il gioco. Ed è una fissazione tutta italiana quella di buttare il pallone fuori ogni volta che c’è qualcuno a terra, anche perché dà campo ai simulatori seriali. Ieri, invece, a sbagliare è stato Di Bello: con Castellanos colpito in faccia doveva fermare lui il gioco, come da disposizioni. Invece, pur guardando, non l’ha fatto e ha falsato Lazio-Milan.