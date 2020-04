Nesta si racconta a Vieri: “Retroscena con Materazzi. I Mondiali 2006…”

Nesta si è soffermato in una diretta Instagram con il compagno di Nazionale Christian Vieri. L’ex difensore di Lazio e Milano parla dell’idea di tornare a giocare in India con Materazzi circa 6 anni fa. Di seguito le sue dichiarazioni anche sui Mondiali 2006

SCONFITTE, MONDIALI 2006 E UN RETROSCENA – Alessandro Nesta ripercorre momenti clou della sua carriera con Christian Vieri: «Dopo 2 anni dal ritiro, Materazzi mi ha chiamato per andare in India. Lui era allenatore-giocatore, faceva la mezzala (ride, ndr.), ma poi me ne sono andato. Adesso sfogo da allenatore, ma giocare è giocare: nasciamo calciatori. Infortunio al Mondiale 2006? Nella mia vita ho vinto abbastanza, giocando le partite vere. E’ normale che mi sento più altre coppe – dice Nesta -. Ho giocato un paio di partite… Ora più tempo passa, più lo sento un po’ più mio. Partita con ricordo più brutto? Sono 3. Un derby romano dove ho fatto i danni; la finale dell’Europeo con l’Italia; la finale a Istanbul con il Milan».