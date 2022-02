Napoli-Inter, Spalletti sorride: Ounas in gruppo! Uno lavora in palestra

Napoli-Inter è la sfida che andrà in scena sabato alle ore 18.00 allo stadio “Maradona”, valevole per la venticinquesima giornata di Serie A. I nerazzurri di Simone Inzaghi vanno a caccia della rivincita dopo la sconfitta con il Milan mentre gli azzurri di Luciano Spalletti tentano il sorpasso in classifica. Di seguito il report allenamento della squadra partenopea

BIG MATCH – Napoli-Inter è l’attesissimo big match della venticinquesima giornata di Serie A. Da una parte i nerazzurri di Simone Inzaghi primi in classifica e dall’altra gli azzurri a un solo punto di distanza. Mentre l’Inter è impegnata stasera in Coppa Italia con la Roma (QUI le ultime), la squadra di Luciano Spalletti prosegue la preparazione in vista di sabato.

PROGRAMMA – La sessione di allenamento odierna ha avuto inizio con attivazione muscolare e partitella a tema per proseguire con esercitazioni tattiche e partitina a campo ridotto. Axel Tuanzebe ha lavorato in palestra mentre Adam Ounas ha svolto l’intera seduta in gruppo.