Mulattieri, dalla gioia del gol col Frosinone all’infortunio: rischio stop

Mulattieri oggi ha segnato il suo dodicesimo gol in Serie B col Frosinone (vedi articolo), ma non è una giornata da ricordare in positivo per lui. L’attaccante in prestito dall’Inter è dovuto uscire per infortunio.

SORRISO SMORZATO – Gol e infortunio in pochi minuti per Samuele Mulattieri. L’attaccante del Frosinone, in prestito dall’Inter, al 50’ ha fissato il definitivo 2-0 contro l’Ascoli in Serie B, ma al 56’ ha dovuto lasciare il campo a Luca Moro. Un infortunio muscolare alla base della sostituzione, ma ancora da definire. L’allenatore del Frosinone, Fabio Grosso, in conferenza stampa ha mostrato preoccupazione per le condizioni di Mulattieri: «Peccato che perdiamo Samu, non sono ottimista ma nei prossimi giorni valuteremo bene quello che è successo. Per come è rientrato penso che si sia fatto male, però aspettiamo a dire e a esprimerci. Capiremo meglio, ci dispiace tanto per lui perché è un giocatore importante e il nostro capocannoniere. Ma fiducia massima in tutti gli altri». Per Mulattieri sono dodici i gol in questa Serie B, su ventinove presenze, col Frosinone destinato a salire in Serie A.