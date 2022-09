Mourinho: «Dopo Champions League con Inter volevo andare via! A Roma diverso»

Mourinho è tornato in Italia dopo l’esperienza all’Inter scegliendo la Roma. Il tecnico, che sabato 1 ottobre ritroverà proprio i nerazzurri nel match valevole per l’ottava giornata di Serie A (QUI le ultime su Calhanoglu), ai microfoni della rivista Esquire è ritornato sui festeggiamenti dopo il trionfo con la Conference League spiegando la differenza con il post Champions League ai tempi nerazzurri

FESTA DIVERSA – José Mourinho è tornato in Italia, alla Roma, dopo l’esperienza all’Inter. Il tecnico portoghese spiega la differenza tra i festeggiamenti della Conference League e quelli della Champions League con la squadra nerazzurra: «Conference League? È stato veramente indimenticabile. Quando abbiamo vinto la Champions League con l’Inter io non sono andato a Milano perché volevo andare al Real Madrid e avevo la sensazione che se fossi tornato non sarei più partito. Questa volta era diverso, volevo rimanere a Roma e continuare con questo club. In momenti come quello capisci che non vinci per te stesso, che non è una gioia personale. La gente è tutto, ti dà la dimensione di quello che hai fatto, e ti senti parte di una famiglia veramente speciale».

Fonte: esquire.com – Valerio Coletta