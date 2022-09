Pio Esposito, il gol alla Serbia per il rilancio: Chivu osserva e spera

Pio Esposito, fratello dei più conosciuti Sebastiano e Salvatore, ha realizzato un gran gol nel match contro la Serbia U-18. Oltre al giocatore, a essere contento sarà sicuramente Cristian Chivu, che spera che questo gol possa servire a rilanciare il numero 19 dell’Inter

UN GOL PER LA SVOLTA – Pio Esposito con l’Inter Primavera non ha ancora trovato la rete. La squadra di Cristian Chivu, nonostante l’ultima grande vittoria esterna contro il Viktoria Plzen, ha avuto molte difficoltà da inizio stagione. Difficoltà sicuramente legate anche all’infortunio di Jan Zuberek contro il Cagliari (qui i dettagli). Il numero 35 nerazzurro è stato sostituito proprio da Pio Esposito, che non solo non ha ancora trovato il gol ma non ha nemmeno offerto prestazioni di livello. Il fratello dei più celebri Sebastiano e Salvatore (entrambi ex vivaio Inter, ndr) ha però trovato la via del gol – rete di pregevole fattura – con la maglia dell’Italia U18, nel match contro la Serbia.

E CHIVU SPERA – Anche Cristian Chivu potrebbe aver esultato per il gol del suo attaccante. Date le difficoltà del reparto offensivo, avere tra le mani un giovane promettente come Esposito in fiducia potrebbe essere la chiave per trovare la prima vittoria in campionato. Al rientro dalla pausa delle nazionali, la Primavera affronterà l’Atalanta allo stadio Breda. In quell’occasione Esposito potrebbe partire nuovamente dal 1′, con la speranza che possa trovare la rete anche nel campionato di categoria e aiutare la squadra a centrare i primi 3 punti stagionali.