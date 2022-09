Calhanoglu sulla via del recupero! Il punto sulle sue condizioni – Sky

Calhanoglu, altro infortunato in casa Inter assieme a Romelu Lukaku (qui gli ultimi aggiornamenti), + si è fermato prima del match contro l’Udinese, ma sta lavorando per essere a disposizione di Inzaghi dopo la sosta. Di seguito le ultime di Paventi, intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport

PASSI IN AVANTI – Hakan Calhanoglu, rimasto ad Appiano Gentile per recuperare dall’infortunio, sta facendo passi in avanti. Per il turco, secondo le ultime notizie di Andrea Paventi, è difficile stabilire la data del rientro: «Calhanoglu si sta allenando e sta facendo passi in avanti, ma si capirà settimana prossima se potrà essere disponibile per la Roma o se sarà arruolabile per la settimana successiva.» Così Paventi sul recupero del numero 20 nerazzurro.