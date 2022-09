Galliani: «Dybala? Lo volevo fortemente al Monza!». Poi la verità su Icardi

Dybala l’estate scorsa è stato certamente il pezzo pregiato del mercato con l’Inter indicata da tutti come la meta predefinita ma poi a spuntarla è stata la Roma. Galliani, intervenuto al Festival dello Sport di Trento, come riportato da Sky Sport, svela di aver seriamente provato a portare l’argentino al Monza. Poi rivela la verità su Icardi

TUTTA LA VERITÀ – Paulo Dybala l’estate scorsa è stato certamente tra i parametri zero più ambiti della Serie A. L’Inter sembrava ad un passo ma poi a spuntarla è stata la Roma di José Mourinho. Adriano Galliani svela di averci provato seriamente per l’argentino: «Il giocatore che abbiamo cercato più insistentemente è stato Dybala: lo volevo fortemente al Monza, ma il giocatore non ha mai dato aperture». Poi Galliani dice tutta la verità sull’interessamento per Mauro Icardi: «Era più un’idea del presidente, ma non è mai stato cercato seriamente»