Moratti: «Milito è il triplete! Ecco come abbiamo deciso di portarlo all’Inter»

Moratti parla di Milito, che è stato ospite del podcast che l’Inter dedica alle leggende della Hall of Fame (QUI le sue dichiarazioni). L’ex patron nerazzurro parla di come decise di portarlo a Milano e svela qual è il suo gol preferito. Di seguito le sue dichiarazioni

COPPIA SCOPPIATA – Massimo Moratti spiega che Diego Milito era stato preso per fare coppia con Zlatan Ibrahimovic: «Io credo che Milito abbiamo pensato di portalo all’Inter per la sua storia a Genova. Giocava in una buona squadra ma non di alta classifica e segnava in continuazione dei bellissimi gol. E poi aveva la passione, si capiva che era un tipo che faceva partecipare gli altri e li trascinava. Questo ci ha convinto che insieme a Ibrahimovic avrebbe formato una buona coppia».

INNO ALLA GIOIA – Moratti svela poi qual è il gol al quale è più legato: «Il gol di Milito a cui mi rifaccio di più credo che sia il secondo con il Bayern Monaco che era il gol della sicurezza, il gol che ci regalava la Champions League. Il primo gol è stato molto bello, ma il passo della sicurezza è stato il secondo che tra l’altro è stato molto bello. Milito è il triplete sotto il profilo della concretizzazione del calcio ed è per quello che è amato da tutti perché è diventato la gioia vera, la figura della gioia. Attraverso lui tutti hanno potuto festeggiare perché è stato lui a concretizzare tutto, insieme ai suoi compagni fenomenali ma lui ha avuto questa soddisfazione».