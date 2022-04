Brambati: «Inter, big da sacrificare? Poche scelte. Milan penalizzato»

Massimo Brambati ha parlato a TMW Radio del possibile mercato in uscita dell’Inter e della lotta scudetto. Secondo l’ex giocatore, il Milan resta penalizzato dagli arbitri.

MERCATO IN USCITA – Inter, in estate potrebbe essere nuovamente necessario il sacrificio di un big. Massimo Brambati ha commentato così la notizia: «Ci sono poche scelte, Lautaro Martinez è l’indiziato numero uno. Poi bisognerà vedere i sostituti e l’occasione che gli si presenterà. Dybala è sempre un giocatore importante a parametro zero, è un’occasione rara. So però che ci sono anche altri giocatori nel mirino. So che ci sono squadre estere che hanno attenzionato Bastoni».

PENALIZZATI – Brambati ha poi parlato di quelli che, secondo lui, sono gli episodi che indirizzano la corsa scudetto: «A parte gli infortuni, il Milan è stato notevolmente penalizzato dalle decisioni arbitrali. Solo gli episodi di Milan-Spezia e Torino-Inter spostano tanto. Per me Pioli ha fatto un lavoro straordinario, lo definirei un miracolo».