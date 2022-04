Bucchioni: «Dybala-Inter? Una molla, ma bisogna ragionare su un presupposto»

Bucchioni commenta le voci di mercato su un possibile arrivo di Dybala all’Inter. Il giornalista lo ha fatto durante Microfono Aperto su Radio Sportiva, valutando le varie ipotesi.

COLPO A ZERO – Enzo Bucchioni si sofferma su Paulo Dybala e l’Inter: «Possibile? Dipende da quali saranno le strategie di mercato e, ovvio, dal budget a disposizione di Giuseppe Marotta. Quando si ragiona sull’Inter bisogna partire da quel famoso presupposto che i conti devono essere a posto. Zhang non mette una lira, c’è un mutuo da rimborsare con cento milioni in tre anni. Io terrei Lautaro Martinez e prenderei Dybala a parametro zero, vero che chiede sette milioni di ingaggio ma così l’Inter sarebbe sistemata. Se invece Lautaro Martinez fosse il primo dei cedibili, con una situazione simile all’anno scorso per Achraf Hakimi e Romelu Lukaku, andare a prendere Dybala a parametro zero potrebbe essere un affare molto interessante. Credo che Dybala abbia dentro tanta voglia, è un giocatore arrivato alla maturità dopo tanti anni alla Juventus ma deve decidere se diventare un profilo di campione. L’Inter potrebbe dargli quella molla per farlo tornare a essere il prospetto di grandissimo giocatore un po’ perso negli ultimi anni. Ma prendendo Dybala dovrebbe prendere anche un centravanti: Edin Dzeko ha trentasei anni. Lì torniamo a Gianluca Scamacca, la strategia dovrebbe essere questa e Marotta non è secondo a nessuno in queste progettualità».