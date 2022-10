Morace: «Lautaro Martinez? No problemi. Se a volte non segna perché…»

Morace parla dei problemi di continuità di Lautaro Martinez in fase realizzativa. L’attaccante dell’Inter va in gol in Serie A contro la Salernitana ma, spesso, non trova la porta. L’ospite di La Domenica Sportiva prova a spiegare perché.

POSIZIONE – Carolina Morace analizza le difficoltà e le qualità di Lautaro Martinez (vedi focus). Sull’attaccante dell’Inter l’ospite di Rai 2 afferma: «Mancanza di continuità? Non è facile spiegarlo. Accade che inizi a non segnare e ti innervosisci sempre di più. Di conseguenza hai ancora più difficoltà a trovare il gol. Lui è un attaccante sempre in posizione corretta per calciare. Lautaro Martinez è nel posto giusto al momento giusto. A volte la porta non la vede e va in crisi. Il problema sarebbe se lui non si facesse trovare. Ma lui il senso della posizione ce l’ha eccome!». Una visione ottimistica quella di Morace su Lautaro Martinez, che contro la Salernitana ritrova il gol in Serie A.