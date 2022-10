Lautaro Martinez raggiunge Milito in Serie A! Ora due obiettivi albicelesti

Lautaro Martinez raggiunge quota 62 gol in Serie A con l’Inter, come Diego Milito. Ora il Toro mette due connazionali nel mirino.

IMPLACABILE – Lo avevamo predetto, ed è successo. Lautaro Martinez si è sbloccato anche in Serie A, mettendo fine all’astinenza che durava dal 30 agosto. Il Toro apre i conti in Inter-Salernitana con una botta da fuori area (che si può rivedere qui), siglando il quinto gol ai campani (seconda vittima preferita assieme al Milan) e il quarto nel campionato 2022/23. Ma in realtà vale molto di più. Perché con questa rete Lautaro Martinez sale a 62 gol in Serie A con l’Inter. Esattamente gli stessi firmati da Diego Milito. Un traguardo per nulla banale per il 10 nerazzurro, per tanti motivi.

LEGAME NERAZZURRO – Il posto di Milito nella storia dell’Inter è immortale, come ben sa ogni tifoso nerazzurro. Quello di Lautaro Martinez non ancora, sebbene lui stia scalando le classifiche gol dopo gol. Tuttavia anche per la carriera del Toro il Principe ha un ruolo cruciale. I due attaccanti hanno infatti condiviso due stagioni al Racing Club. E fu proprio Milito a consigliare all’Inter di investire sul Toro, nell’estate 2018. E con il gol alla Salernitana, il cerchio albiceleste tra questi due giocatori si chiude. Tuttavia per l’attaccante di Bahia Blanca ci sono altri traguardi statistici.

Lautaro Martinez, altri due connazionali nel mirino

CLASSIFICHE – In Serie A il Toro ha ora un altro attaccante argentino del passato davanti a sé. A quota 68 gol con l’Inter c’è infatti Antonio Valentín Angelillo, storico centravanti di fine Anni Cinquanta (poi naturalizzato italiano). E più su ancora Atilio Demaria, anch’egli argentino poi naturalizzato, che in Serie A con l’Ambrosiana-Inter segnò 76 gol tra il 1931 e il 1943. Guardando alle medie di Lautaro Martinez con l’Inter, sono due traguardi più che raggiungibili da qui a fine stagione. Lo stesso Demaria è poi il prossimo marcatore da superare nella classifica all time dei goleador nerazzurri. Il Toro è 79 reti, mentre il connazionale ne ha “solo” sette in più. Record che probabilmente il 10 nerazzurro non considera più di tanto: l’importante è continuare a segnare con l’Inter, portando la squadra al più alto livello possibile.