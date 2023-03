Morace: «Inter, guaio difesa. Sul gol di Kostic? Non Dumfires ma…»

Morace analizza la posizione dei calciatori dell’Inter sul gol subito da Kostic nella sfida contro la Juventus. L’opinionista di “La Domenica Sportiva” non imputa la colpa a Dumfries bensì ad altri difensori nerazzurri. Di seguito la disamina.

MANCATA REAZIONE – Dopo un’analisi generale della partita fra Inter e Juventus, Carolina Morace esamina più approfonditamente la posizione della difesa nerazzurra nel momento del gol subito. Intervenuta nel corso della trasmissione “La Domenica Sportiva”, l’allenatrice afferma: «L‘Inter ha iniziato bene ma mi ha stupito l’atteggiamento della Juventus. A tratti ha pressato molto alto e a tratti è rimasta compattata, mantenendo il blocco difensivo più dietro. Ha fatto bene in entrambe le due fasi. L’Inter non ha trovato nessuno spazio. Rabiot passa la palla a Kostic e i difensori dell’Inter non reagiscono. Non era Denzel Dumfries che a dover andare su Kostic ma sicuramente era Matteo Darmian. Stefan De Vrij è più alto e, invece, doveva trovarsi in linea quantomeno con Francesco Acerbi per dare copertura a Darmian, se quest’ultimo fosse andato nel momento giusto ad attaccare Kostic».