Marchisio: «Inzaghi guardi Dumfries e Darmian, non il fallo di mano!»

Marchisio parla della differenza d’approccio alla gara fra Inter e Juventus e, poi, dice la sua sul presunto fallo di mano sul gol bianconero. Di seguito le dichiarazioni dell’ex calciatore, opinionista di “La Domenica Sportiva”, che ha un consiglio per Inzaghi.

CONSIGLIO – Claudio Marchisio elogia l’approccio alla gara della Juventus e riserva un consiglio a Simone Inzaghi per la sua Inter. Di seguito le dichiarazioni dell’opinionista di “La Domenica Sportiva”: «La Juventus ha interpretato meglio la partita e nelle ripartenze è stata maggiormente pericolosa. Massimiliano Allegri si è concentrato sul campo e, sul campo, ha 56 punti. Gli va riconosciuto che, nonostante le tante difficoltà, riesce a stare lì. Quello dell’Inter è stato un possesso palla sterile e lento. Fra le linee è mancato molto Lautaro Martinez. Il gol della Juventus? Per me la questione non è che quello di Rabiot non sia fallo di mano, ma è che non ci sia stato proprio il contatto. È importante guardare quanto impiega Kostic a stoppare la palla e a mirare. L’episodio che dovrebbe preoccupare Inzaghi è la reazione troppo lenta sia di Denzel Dumfries che di Matteo Darmian, non tanto se era fallo di mano o meno».