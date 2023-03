Peruzzi: «Inter slegata tra difesa e attacco! Dumfries errore grave!»

Peruzzi ha analizzato la prestazione dell’Inter e della Juventus nel derby d’Italia. Intervistato in qualità di ex calciatore di entrambe le squadre, l’ospite di “La Domenica Sportiva” ha parlato anche di Dumfries e della sua posizione sul momento del gol di Kostic.

MANCANZA DI ENERGIE – Angelo Peruzzi dice la sua su Inter-Juventus e sulla prestazione delle sue due ex squadre. Intervenuto in collegamento con “La Domenica Sportiva”, l’ex calciatore dichiara: «Bellissima vittoria della Juventus perché arrivata su un campo difficile. La storia dei punti di penalizzazione non si sa come andrà a finire, quindi per loro è tanta roba essere arrivati a sette punti dal quarto posto. Hanno fatto una partita di concentrazione. L’Inter mi è sembrata slegata fra i due attaccanti e il resto della squadra. Quando cercavano di sfondare centralmente sia Lautaro Martinez che Romelu Lukaku non sono mai riusciti mai a far bene. Anche di Federico Dimarco e Denzel Dumfries non hanno fatto un granché. L’Inter ha avuto una partita tosta contro il Porto in Champions League però oggi giocava contro la Juventus, quindi le energie nervose le doveva comunque trovare. Sul gol subito ad opera della Juventus il problema è di Dumfries che ha fatto una corsa sbagliatissima, ha chiuso prima all’interno».