Marchegiani: «Brozovic, poco capace di giocate importanti! Lukaku…»

Luca Marchegiani, nel corso della trasmissione “Sky Calcio Club” in onda su Sky Sport ha parlato della sconfitta dell’Inter contro la Juventus. L’ex calciatore commenta positivamente la prova del centrocampo bianconero

CENTRALITA’ – Queste le parole di Brozovic: «Brozovic? Pensavo si sarebbe ripreso la centralità che aveva lo scorso anno. Mi sembra poco capace di far giocate importanti. Prima di questo periodo di difficoltà aveva il passaggio illuminante. In questo momento gioca molto in orizzontale e si vede. Lukaku? Noi lo abbiamo visto esaltarsi negli spazi, io premetto che faccio il tifo per il belga è un calciatore che mi piaceva tantissimo e spero torni sui livelli visti prima di andare via dall’Inter. Non riesce ad entrare nel vivo, negli spazi stretti ha più difficoltò»