Montolivo: «Fischi a Lukaku? Sarà motivato! Mi è capitato a Firenze»

Come potrà sentirsi domani a San Siro Lukaku inondato di fischi? Per spiegarlo Montolivo racconta una sua testimonianza da ex calciatore.

TESTIMONIANZA – Le intenzioni dei tifosi dell’Inter nei confronti di Romelu Lukaku sono ormai chiare da settimane. In merito alla questione Riccardo Montolivo, nel salotto di Dazn, dichiara: «A me è capitato il primo anno dopo esser andato via dalla Fiorentina. Sono tornato l’anno dopo a Firenze, quando la viola era anche forte e ci giocavamo la Champions League. Quella partita è stata bella rumorosa. Per me stata una bella giornata, ero molto carico. Penso che un giocatore come Lukaku sia motivato. Un ambiente del genere ti motiva e non possa metterti in difficoltà».